Pd al voto diviso sul regolamento. Leoncini: "Aperto a tutte le anime"

Venerdì sera Guido Leoncini potrebbe essere il nuovo segretario dell’Unione comunale Pd, a cinque mesi dalla sconfitta elettorale e dalle contestuali dimissioni di Massimo Roncucci. La lunga attesa ha partorito un accordo tra varie componenti, sulla carta anche distanti tra loro. "Il tema principale adesso – dice Leoncini – è dotare il partito di un segretario ed evitare un lungo periodo di commissariamento, che sarebbe la certificazione di una comunità incapace di trovare una guida. Io ho dato la mia disponibilità a tutto il partito, il mio approccio è unitario e non basato su accordi, tutte le anime del Partito democratico sono le benvenute".

Intanto però il dibattito si è avviluppato intorno alle regole. Fino a pochi giorni sembrava prevalente la posizione che servissero 45 voti sugli 89 aventi (quindi il 50 per cento più uno) diritto per eleggere il segretario. Ma da parte dei sostenitori di Leoncini si fa notare che il comma 7 dell’articolo 10 dello statuto regionale escluderebbe tale necessità in caso di dimissioni, soprattutto se paragonato al successivo comma dopo la maggioranza degli aventi diritto è espressamente citata per una fattispecie differente.

Al momento la questione è stata sottoposta al vaglio di pareri informali, se ci sarà bisogno nelle prossime ore approderà alla commissione di garanzia regionale. Di certo al voto, se entro domani la candidatura verrà regolarmente presentata come appare certo, si andrà nel tardo pomeriggio di venerdì, in una sede ancora da definire ufficialmente.

"Un voto adesso – afferma Leoncini – si rende necessario perché la finestra congressuale per il 2023 ormai è chiusa, a primavera 2024 ci sono elezioni amministrative ed europee, quindi il commissariamento durerebbe almeno un anno. Sarebbe una sconfitta per il partito".

Ma è solo questo l’elemento che può portare anime divise e, anche di recente, conflittuali a trovare una strada condivisa? "Difendere l’autonomia del partito è un valore – osserva Leoncini – ma non c’è solo questo. Parliamo anche di contenuti, della necessità di organizzare l’opposizione e puntare a un progetto di lungo periodo che inizi già a guardare al 2028, dialogare con le altre forze politiche e civiche di minoranza in Comune, lavorare a una reale ricucitura del partito". E poi, guardando alla città, "impegnarsi per evitare il declino di Siena – afferma Leoncini – parlando di lavoro, tutela delle fasce più fragili, mobilità e infrastrutture. La città deve ritrovare nuovi modelli di sviluppo e contenuti, il Pd deve poter svolgere il proprio ruolo per poter essere ancora protagonista in questa fase".