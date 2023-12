PayCare, lavoratori in solidarietà: "La politica coinvolga il Monte"

Riflettori puntati sull’azienda PayCare, dove il segretario della Fim Cisl di Siena, Giuseppe Cesarano, annuncia: "Sarà un 2024 ancora con il contratto di solidarietà fino al 31 ottobre dell’anno prossimo". Il rappresentante dei lavoratori racconta quanto è accaduto negli ultimi mesi nel perimetro di Monteriggioni: "Dopo l’ennesima commessa persa da Paycare ’Aria’, ora aspettiamo gennaio per capire quale commessa porterà su Monteriggioni PayCare – sottolinea –. I lavoratori sono stanchi di lavorare a pezzi e a bocconi senza prospettiva futura. C’è bisogno di una commessa di lunga visione. Non bisogna più accontentarsi di lavorare su commesse non nostre e soprattutto aspettando la clausola sociale per essere ceduti al primo che passa". E ancora: "Abbiamo chiesto un piano industriale per Monteriggioni che non arriva – stigmatizza –: l’azienda si giustifica dicendo che è in crisi in parecchie zone d’Italia. L’unica cosa che ci ha garantito PayCare a oggi è il fatto di provare ad andare avanti, escludendo la chiusura del sito di Monteriggioni, ma non c’è da fidarsi visti gli ultimi eventi".

Cesarano è un fiume in piena: "A questo punto credo che sia opportuno e giusto che le istituzioni locali, il sindaco Nicoletta Fabio in primis insieme al parlamentare Francesco Michelotti. Anche loro, dopo aver speso parole verso i lavoratori, devono mettere in agenda la vertenza PayCare. Aggiungo poi che devono spingere con il Monte dei Paschi per assorbire questa forza lavoro o per portare una commessa stabile. Non abbiamo più tempo bisogna accelerare". Cesarano ricorda: "Entrambi in campagna elettorale promisero tanto impegno, ma a oggi nessun risultato è stato prodotto. Non vogliamo pensare che sia stato solo uno spot elettorale. L’attuale situazione del Monte dei Paschi ci dà un’opportunità unica, perché i lavoratori di Paycare in passato hanno lavorato tutti presso il Monte".

Il segretario della Fim Cisl conclude: "Come sindacato nei prossimi giorni chiederemo subito un incontro al sindaco Nicoletta Fabio. Non staremo con le mani in mano e valuteremo iniziative a sostegno della vertenza, coinvolgendo tutte le istituzioni: dal primo cittadino all’unità di crisi della Regione Toscana. La vertenza PayCare mette a serio rischio 48 famiglie e questo dobbiamo assolutamente fare in modo che non accada".

C.B.