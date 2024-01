PayCare, la Cisl in Comune: "Il sindaco spinga l’azienda a investire sul territorio"

Incontro a Palazzo pubblico tra il sindaco Nicoletta Fabio, il vicesindaco Michele Capitani e i rappresentanti sindacali dei lavoratori di PayCare per parlare della crisi del sito produttivo di Monteriggioni. A chiedere il summit, il segretario della Fim Cisl Giuseppe Cesarano con il segretario generale Cisl Riccardo Pucci e la Rsu.

"La vertenza PayCare non può essere accantonata – è stato detto al sindaco – bisogna accelerare e spingere l’azienda a portare nuove commesse a Monteriggioni". Il contratto di solidarietà dei 48 lavoratori scade infatti il 31 ottobre 2024, quindi la Cisl incalza: "Il tempo è finito perché oltre quella data non sarà più possibile attingere ad altri ammortizzatori sociali tradizionali, ma solo a strumenti specifici di settore. Chiediamo al primo cittadino di monitorare la situazione e di provare insieme a trovare soluzioni per i dipendenti, stanchi di lavorare a pezzi e a bocconi senza prospettiva futura". E ancora: "C’è bisogno di chiarezza e soprattutto di una commessa stabile – ha sottolineato Cesarano –. Non bisogna più accontentarsi di lavorare su commesse non nostre. Abbiamo chiesto al sindaco Fabio di provare ad alzare il livello di attenzione sulla vertenza. Come Fim-Cisl abbiamo già scritto all’azienda invitandola sul territorio per capire soprattutto le prospettive per il 2024". A fronte di una commessa in atto di Mps e di rumors relativi a una commessa in arrivo dalla Regione Lombardia e di un’altra da Trenitalia, Cesarano conclude: "La vertenza Paycare non può e non deve essere accantonata: sono a rischio 48 famiglie".

C.B.