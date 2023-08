Pay Care, scommessa sul rilancio a Siena: "Il sito non chiuderà"

di Cristina Belvedere

Una luce in fondo al tunnel. E’ quella che si presenta dall’altra sera agli occhi dei 47 lavoratori di Pay Care, l’azienda di Monteriggioni dove è in atto da tempo un braccio i ferro con i sindacati sul futuro del sito produttivo. L’altra sera a Firenze si è svolto un incontro tra i vertici aziendali e una delegazione della Fim Cisl di Siena, capitanata dal segretario provinciale Giuseppe Cesarano. All’ordine del giorno, i contenziosi legali aperti da alcuni dipendenti per il mancato rispetto dell’accordo quadro firmato al tavolo regionale (e finora non rispettato) sugli esodi volontari e gli incentivi alla ricollocazione presso altre realtà produttive.

"Per prima cosa ho sgomberato dal tavolo l’ipotesi del ricorso ad altri ammortizzatori sociali – racconta Cesarano – e ho ottenuto dall’azienda la proroga del contratto di solidarietà, in scadenza a fine dicembre, fino alla fine del 2024". Da qui è partito il confronto sul futuro del sito i Monteriggioni: "L’azienda ha annunciato un piano di rilancio basato sull’arrivo di nuove commesse interbancarie – è l’annuncio – inoltre ha chiarito che non intende chiudere lo stabilimento in provincia di Siena, come invece tutti temevamo".

Quanto al mancato rispetto dell’accordo quadro firmato al tavolo regionale, Cesarano sottolinea: "Pay Care ha ribadito che non ci sono le risorse economiche per sostenere le uscite volontarie e la ricollocazione incentivata presso altre realtà del territorio, tuttavia ha preso l’impegno di utilizzare i fondi disponibili nel proprio bilancio per attuare un piano di rilancio complessivo del perimetro di Monteriggioni". Resta da risolvere la questione dei contenziosi legali aperti da alcuni lavoratori, ma Cesarano è categorico: "In accordo con Konnecta, la capogruppo spagnola che ha rilevato ComData, le cose sono separate, infatti la società si dice pronta ad andare in giudizio con il proprio ufficio legale e ad accettare eventuali sentenze sfavorevoli".

Nei mesi scorsi i lavoratori di Pay Care erano scesi in piazza a più riprese per portare la vertenza all’attenzione dell’opinione pubblica e per chiedere l’intervento delle istituzioni. Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, in campagna elettorale aveva garantito il proprio appoggio ai dipendenti del sito di Monteriggioni e, una volta eletta, si era subito resa disponibile a seguire la vertenza, creando un filo diretto con il Governo nazionale. Ora sindacati e lavoratori aspettano che le promesse di Pay Care si trasformino in fatti.