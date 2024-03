Pay Care: "Ognuno faccia la sua parte. Insieme saremo più forti"

Italia Viva Area Senese è vicina ai lavoratori PayCare e al sindacato che si sta adoperando per sostenere la loro lotta in un difficile contesto. A loro va tutto il nostro sostegno. "Purtroppo non sono bastate le prime ore di sciopero per sensibilizzare chi di dovere. Si pone allora una legittima domanda: perché non si fa di più per le nostre aziende, per il nostro territorio – scrive il partito –? A ottobre per i lavoratori di PayCare finiranno gli ammortizzatori sociali. Nel frattempo è arrivata un’importante commessa a dare un po’ di respiro all’azienda. I lavoratori hanno chiesto di uscire subito dalla ‘solidarietà’ per poterne usufruire successivamente, quando magari potrebbe non esserci una nuova commessa. La risposta è stata negativa. Ci chiediamo perché. Serve uno sforzo e tanta buona volontà da parte di tutti. Se ognuno farà la sua parte, tutti insieme saremo più forti".