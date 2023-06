Pay Care, mossa a sorpresa "Nuovo tavolo regionale"

di Cristina Belvedere

Dopo il braccio di ferro delle ultime settimane, che hanno visto i 48 dipendenti di Pay Care in sciopero per alcune ore, l’azienda ha inviato a sorpresa una richiesta di incontro alla Regione e alle organizzazioni sindacali. In particolare, alla luce della "situazione del sito di Monteriggioni ampiamente discussa in sede istituzionale negli scorsi mesi", è stato chiesto di "confermare e riprendere la discussione sulle ragioni dell’insostenibilità aziendale dell’attuale accordo" firmato nel luglio 2022.

Inoltre Pay Care chiede di trattare "delle azioni legate al contratto di solidarietà e degli strumenti di gestione degli esuberi da definirsi al termine dello stesso". Il tutto, alla luce del fatto che la solidarietà verrà a scadere il 31 dicembre di quest’anno.

I sindacati guardano con attenzione a questa mossa: da una parte la richiesta di Pay Care viene interpretata come segnale di apertura; all’altra si punta ad avere chiarezza su quelli che sono tuttora i nodi irrisolti, ovverto la chiarezza sul piano industriale e le prospettive per il sito di Monteriggioni. Negli ultimi giorni i lavoratori erano stati richiamati tutti in servizio full time, grazie a una commessa arrivata dalla Regione Lombardia, ma c’è da affrontare la questione della sospensione degli incentivi aziendali per favorire l’esodo volontario dei dipendenti. Una misura ‘gestionale’ che era stata concordata a luglio scorso con Regione e sindacati per scongiurare i licenziamenti forzosi, favorendo invece uscite volontarie degli addetti del call center anche grazie a fondi aziendali (oltre che pubblici, cioè la dote di accompagnamento di 8 o 10mila euro assicurata dalla Regione). Poi la frenata di Pay Care, criticata dallo stesso Fabiani. Ora si riapre il tavolo a Firenze e con esso le speranze di arrivare a un punto di convergenza.