Pay Care Montomoli entra in azione Un tavolo per risolvere la vertenza

Il candidato a sindaco Emanuele Montomoli, fondatore di VisMederi, si mette al servizio del territorio, organizzando un tavolo sulla vertenza Pay Care. L’appuntamento è fissato per venerdì alle 12 proprio nella sede di VisMederi, dove Montomoli coordinerà i lavori favorendo il dialogo tra associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e lavoratori cassintegrati.

E’ rimasto infatti in ’stand by’ l’incontro del 7 marzo tra la Regione, Fiom-Cgil e Fim-Cisl di Siena, l’imprenditore e presidente della Robur Emiliano Montanari e Pay Care per entrare nel merito dell’interessamento espresso dallo stesso Montanari ad assumere i lavoratori cassintegrati utilizzando l’accordo sulle politiche attive del lavoro. Per questo Montomoli ha organizzato un tavolo dove illustrare la situazione di Pay Care per favorire un coordinamento tra le diverse aziende: la cinquantina di cassintegrati dell’azienda possono infatti rappresentare delle risorse per il territorio. Di qui la volontà di sensibilizzare le associazioni datoriali a prendere in considerazione i loro curriculum. Lo stesso Montomoli si è impegnato a fare la sua parte in questo senso. In altre parole, è difficile ricollocare 50 lavoratori, ma se ogni azienda facesse delle assunzioni, la vertenza potrebbe chiudersi.

C.B.