Pay Care Montanari diserta l’incontro Doccia fredda per 50 lavoratori

"Aveva chiesto di incontrare i lavoratori per assicurare loro l’assunzione, ma poi non si è presentato". Dà voce alla delusione dei circa cinquanta cassintegrati di Pay Care il segretario della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, che si sta adoperando con il collega Massimo Onori della Fiom Cgil per garantire un futuro ai dipendenti dell’azienda di Monteriggioni.

"Durante l’ultimo incontro in Regione – ha spiegato Cesarano – Pay Care ha ribadito che non è in grado di assicurare in futuro la propria presenza sul territorio, per questo era stata presa in considerazione l’offerta formulata dalla Global Service di Emiliano Montanari, che proprio al tavolo regionale aveva dichiarato la propria disponibilità ad assumere i lavoratori di Pay Care utilizzando l’accordo sulle politiche attive siglato il 26 luglio 2022".

Alla presenza di Valerio Fabiani, consigliere delegato del presidente Eugenio Giani, il numero uno della Robur aveva confermato la volontà di assumere 50-55 dipendenti previo colloquio per valutarne i profili professionali: "Ai lavoratori sarebbe stato proposto il mantenimento del contratto collettivo nazionale metalmeccanici industria, dello stesso inquadramento, della stessa retribuzione e dello stesso luogo di lavoro, cioè i locali nei quali sta operando Pay Care e per i quali verranno fatti importanti investimenti per il miglioramento delle postazioni di lavoro".

Ma il titolare della Global Service non soltato lunedì non si è presentato all’incontro in Regione, dove era attesa la formalizzazione per iscritto dell’impegno a riassumere i cassintegrati, ma ieri ha anche disertato l’incontro (da lui richiesto) con i lavoratori. "Al tavolo in Regione, Pay Care ha dichiarato che per il buon esito dell’operazione tutti i dipendenti del perimetro di Monteriggioni dovrebbero far parte della nuova realtà che si appresta a nascere – ricorda Cesarano –. Per agevolare l’operazione avevamo chiesto di poter rivedere e ampliare le condizioni contenute nell’accordo quadro, inserendovi tutti i 50 lavoratori e ritenendo comunque necessario un maggiore e concreto impegno di Pay Care nel dirottare su Monteriggioni nuove e importanti commesse".

Ma l’assenza di Montanari prima in Regione e poi nel sito di Pay Care sta suscitando la diffidenza dei lavoratori: "Avevamo chiesto ulteriori approfondimenti che ci potessero consentire di agevolare la trattativa – conclude il segretario della Fim Cisl – ma il fatto che l’imprenditore stia disertando gli incontri di questi ultimi giorni non è un bel segnale. Ormai tra i lavoratori ha perso ogni credibilità".

Cristina Belvedere