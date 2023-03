Pay Care, il giorno della verità

Domani in Regione potrebbe essere il giorno della verità per la vertenza Pay Care. Si riunisce infatti il tavolo di crisi a cui saranno presenti l’azienda, i sindacati e il consigliere delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani. Non ci sarà invece l’imprenditore Emiliano Montanari, titolare della Global Service e presidente della Robur, che ha espresso nei giorni scorsi interesse ad assumere i circa 50 dipendenti di Pay Care e che nella giornata di materdì ha chiesto però di incontrare i lavoratori.

La partita in Regione domani si giocherà su più fronti: da una parte il pressing dei sindacati sull’azienda affinché rispetti l’accordo sottoscritto proprio a Firenze sulle politiche attive del lavoro e quindi sugli incentivi a chi assume il personale cassintegrato; dall’altra la richiesta di non considerare unicamente l’offerta di Montanari, prendendo invece in considerazione la disponibilità ad assumere esternata da altre aziende durante il confronto di venerdì mattina nella sede di VisMederi.

L’obiettivo dei sindacati è uscire dal tavolo regionale con impegni scritti da parte di Pay Care, tali da tutelare il futuro dei lavoratori.

C.B.