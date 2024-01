’Pavone’, autorizzazione revocata: "Faremo i lavori, tutto confermato"

Appena nove giorni dopo il via libera all’esercizio dell’attività di Residenza sanitaria assistita, il Comune ha revocato l’atto di autorizzazione per la Villa Il Pavone. Un’operazione di rilievo nell’assetto dell’assistenza perché consentirà la trasformazione dei vecchi 85 posti per autosufficienti in 80 per non autosufficienti.

Ma cosa è successo per questa inversione a U da parte dell’amministrazione comunale? In ballo c’è l’adempimento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, che già a novembre avevano chiesto alcuni adeguamenti ai lavori effettuati, come infatti regolarmente indicato nel primo atto autorizzativo del Comune. Ulteriori approfondimenti hanno accertato che quegli adeguamenti dovevano ancora essere portati a termine e per questo è stata revocata l’autorizzazione.

"Avevamo già previsto di concludere i lavori alla data del 31 gennaio – spiega Marco Paglialunga, referente amministrativo della società ’Casa Sollievo Network’ – e sapevamo di dover effettuare alcuni interventi di messa in sicurezza. Prendiamo atto del provvedimento del Comune, ma la sostanza resta la stessa. Nei prossimi giorni sarà pronta la nuova documentazione che sottoporremo alle autorità competenti, i nostri programmi non cambiano".

Programmi che prevedono appunto dopo la conclusione dei lavori (e la nuova autorizzazione dell’amministrazione) l’avvio dell’attività per ora in regime totalmente privato e poi, dopo l’accreditamento da parte della Regione, la possibilità di accogliere anche chi farà richiesta con il voucher.

"Tanto persone hanno già manifestato interesse – aggiunge Paglialunga –, a dimostrazione della bontà della nostra iniziativa e dell’intuizione del Comune di fornire uno strumento di aiuto alle molte famiglie che hanno bisogno di trovare uno strumento di aiuto per i propri cari". Quando fu presentato il progetto, in realtà, furono espresse diverse perplessità (Società della salute, Cgil, opposizione in consiglio comunale) sull’opportunità di un’offerta così rilevante di posti, oltre il dieci per cento del totale di quelli attuali, con il rischio di mettere in difficoltà il sistema pubblico.

Ora anche la Società della salute ha dato parere favorevole, restano però da completare gli interventi tecnici.