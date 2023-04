Paura in campo Due calciatori in ospedale

Attimi di apprensione a Casole d’Elsa nella gara del campionato di Prima categoria tra la Casolese e il Forte di Bibbona. Intorno al 40’ del primo tempo si sono avventati su un pallone alto due giocatori della Casolese, Dario Pezone e Andrea Tramonte, che in seguito allo scontro aereo sono finiti a terra. Pezone, 25 anni, sul momento ha perso i sensi, poi si è ripreso ed è stato trasportato per gli accertamenti alle Scotte, in codice 2, con un’ambulanza della Misericordia di Colle attivata dal 118. In ospedale, non a bordo di una ambulanza, anche Tramonte per le valutazioni del quadro clinico. La partita (terminata con la vittoria di 1-0 della Casolese, protagonista di una splendida stagione e attesa dai playoff) è stata sospesa dall’arbitro per circa mezz’ora per permettere ai sanitari di intervenire.

Paolo Bartalini