Patto verde con il Comune Nuove piante e percorsi

Migliorare gli spazi verdi con il coinvolgimento diretto delle associazioni e il supporto del Comune. È questo l’obiettivo del progetto nato su iniziativa dell’associazione ‘Camminando a Quercegrossa’ che ha preso il via nei giorni scorsi con la collocazione di tre piante ad alto fusto, acquistate dalla stessa associazione, nell’area dello sgambatoio per cani della frazione di Castelnuovo.

L’iniziativa ha contato sul supporto di mezzi e giardinieri messi a disposizione dall’amministrazione ed è aperta a tutte le associazioni castelnovine che vorranno aderire per migliorare e valorizzare le aree verdi come spazi per attività e progetti promossi dalle stesse associazioni, quali sport all’aperto, spazi per persone con patologie particolari, giochi e circuiti didattici per bambini. "Questa iniziativa - afferma Mauro Minucci, assessore all’Agricoltura - porta avanti l’attenzione dell’amministrazione comunale per tutelare e valorizzare spazi verdi pubblici coinvolgendo cittadini e associazioni interessate, come è avvenuto per i progetti di assegnazione degli orti urbani e per ‘Olio Comune’. La collocazione delle prime piante a Quercegrossa, iniziativa per la quale ringrazio l’associazione ‘Camminando a Quercegrossa’ - aggiunge - vuole essere il primo esempio di un progetto aperto a tutte le associazioni che vorranno aderire contando sul supporto del Comune, che mette a disposizione mezzi e personale per la piantumazione. A unire tutti i soggetti sarà sempre la volontà di migliorare gli spazi verdi mettendoli a disposizione della comunità anche con idee e progetti tematici che potranno essere proposti anche dalle associazioni".