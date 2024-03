Patto tra Finanza e Camera per reprimere frodi

Siglato un protocollo d’intesa per tutelare l’economia legale e i distretti produttivi delle due province, tra la tra la Camera di Commercio di Arezzo – Siena e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo e di Siena. Presenti i due Comandanti provinciali della Guardia di Finanza, il colonnello Walter Mazzei di Arezzo e il colonnello Pietro Sorbello di Siena, il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il Segretario Generale Marco Randellini. Il protocollo rafforza la collaborazione tra le due Istituzioni attraverso scambi di informazioni per reprimere irregolarità, frodi, illeciti economico-finanziari e tentativi di infiltrazione nel tessuto legale dell’economia, che costituiscono un freno allo sviluppo. L’obiettivo è garantire la legalità e un mercato competitivo, incoraggiare gli investimenti e tutelare non soltanto gli operatori rispettosi delle regole, ma anche i consumatori.

Attraverso questo accordo sarà possibile individuare profili di rischio nei settori più rilevanti per l’economia del territorio, implementare azioni preventive e condurre operazioni congiunte a tutela dei distretti industriali delle province interessate. In particolare, tra i diversi settori regolamentati dal protocollo rientrano quello orafo, il commercio dei metalli preziosi e degli idrocarburi, la marcatura dei prodotti soggetti a requisiti di sicurezza e conformità nonché alle norme sull’etichettatura dei prodotti tessili, agroalimentari e a quelle Codice del consumo, per i quali potranno essere svolti interventi congiunti. Come esempio, le verifiche sui metalli preziosi e sugli strumenti di misura presso i distributori stradali di carburanti, nel corso dei quali le Fiamme gialle si avvarranno del personale dell’Ufficio metrico della Camera di Commercio.