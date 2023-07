Patto sul tartufo tra Italia e Spagna

Nasce un ’patto’ tra Italia e Spagna per promuovere il tartufo. All’Istituto italiano di cultura a Madrid si è inaugurata la terza tappa della mostra ’Racconti (In)Visibili: tra cielo e terra’. Presente anche l’Associazione nazionale città del tartufo (Anct), realtà che ha la propria sede operativa a San Giovanni d’Asso, nel Comune di Montalcino, rappresentata in Spagna dal presidente Michele Boscagli (ex sindaco di San Giovanni d’Asso). Presente anche l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, e una delegazione di tartuficoltori dell’Aragona, insieme ad alcuni sindaci, "con cui abbiamo firmato – spiega a Montalcinonews.com Michele Boscagli – un patto di intenti per sviluppare reciprocamente il settore tartufo che va dal turismo al mantenimento e lo sviluppo ambientale passando anche per la tartuficoltura. Può essere un primo passo di collaborazione internazionale sul tartufo".