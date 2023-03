Patto per la sicurezza a Poggibonsi Prevenzione e contrasto dei reati Arrivano 24 nuove telecamere

di Marco Brogi

La lotta alla criminalità e la sicurezza passano anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza. Ha preso il via a Poggibonsi l’installazione di 24 nuove telecamere, acquistate grazie a un contributo regionale di 37mila euro ottenuto dal Comune. Gli ‘occhi elettronici’ saranno posizionati in via Pisana (incrocio con via Galvani), alle Tre Vie (rotatoria tra la provinciale 1 e via Campania), in via Carducci (rotatoria di via San Gimignano), a Campostaggia (rotatoria con la Cassia ), al ponte Nenni (incrocio via Senese) e al Bernino (incrocio con la provinciale 130). Ventiquattro telecamere per monitorare ulteriori aree di ripresa in corrispondenza di obiettivi sensibili e condivise con le forze di polizia interconnesse al sistema di videosorveglianza.

Attualmente le telecamere presenti in città sono 158 e le aree monitorate 31. Con questo rafforzamento gli impianti di videosorveglianza saliranno a 184 e i punti di ripresa a 37. "Il sistema di videosorveglianza- spiega l’amministrazione comunale- è composto da sei postazioni centrali di controllo, collocate presso le sale operative della polizia municipale e delle forze di Polizia che hanno richiesto l’interconnessione al sistema in base al ‘Patto per l’attuazione della sicurezza urbana’ promosso dalla Prefettura di Siena, da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere, fisse, speed e mini dome e di lettura targhe, collocati in varie aree cittadine, nonché da un sistema di registrazione delle immagini per la ricostruzione degli eventi in caso di necessità e per assicurare le relative fonti di prova".

E ancora: "Si tratta di un sistema di videosorveglianza urbana di tipo integrato – conclude il Comune – che consente alle forze di polizia, per la prevenzione e il contrasto dei reati, la diretta visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere installate sul territorio di competenza. Un sistema che cresce e si implementa in maniera progressiva, in base alle risorse disponibili, e sempre nel solco di un percorso condiviso con le forze di polizia e nel solco del patto per l’attuazione della sicurezza urbana promosso dalla Prefettura di Siena. L’obiettivo è migliorare progressivamente il controllo del territorio".