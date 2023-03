Patto Comune Comitato e Chigiana

Firmato ieri il patto di collaborazione tra il Comune, il Comitato Area Verde Camollia 85 e l’Accademia Musicale Chigiana per la gestione dell’area verde in via Camollia 85, all’interno della sede del Tribunale Civile di Siena. "Con questo atto – precisa l’assessore alla cultura Pasquale Colella – che sancisce il rinnovo del patto di gestione dell’area grazie ad un lavoro di squadra, viene ribadita l’importanza e la volontà dell’Amministrazione ma anche del comitato territoriale di Camollia e della proprietà, l’Accademia Musicale Chigiana, di continuare a mantenere viva quest’area. Uno spazio che non è solo un luogo culturale ed espositivo ma anche un punto di aggregazione e confronto per l’intera comunità".

Il Comitato si impegna a ripulire e valorizzare l’area, compiere gli interventi di manutenzione, recuperare la vegetazione, istituire un registro dei volontari e svolgere attività progettuali. Da parte sua il Comune svolge le necessarie attività a supporto delle opere poste dal Comitato, tra cui lo smaltimento dei residui di ripulitura, formazione dei volontari, le polizze assicurative per gli stessi e promuovere le attività; l’Accademia Chigiana, quale proprietaria dell’area, acconsente allo svolgimento dell’attività programmata.