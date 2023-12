Patti Smith incanta Siena, poesia in note nella Cattedrale

Siena, 11 dicembre 2023 – Vita intima, artistica, spirituale: tutto tradotto in note. Un’armonia unica quella che ha incantato il pubblico nella cattedrale di Siena. Tutto esaurito per l’esibizione della grandissima cantante e poetessa Patti Smith. La sacerdotessa del rock è stata protagonista questa sera, 11 dicembre, dell’iniziativa di Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena “Musica per la pace” della quale è stato protagonista appunto il concerto ‘Patti Smith – A Tour of italian days’. Il racconto di un viaggio tra luci, colori e suoni. Grande emozione per uno spettacolo davvero unico.

Il tour di Patti Smith accompagna la pubblicazione del libro ‘A Book of Days’ uscito per Bompiani e già bestseller in tutto il mondo. Un diario che raccoglie parole e fotografie, che nasce da quando, nel 2018, la cantante ha cominciato a condividere su Instagram le proprie fotografie delineando nel tempo una personalissima estetica, che unisce in una narrazione per immagini le vecchie Polaroid del suo archivio agli scatti rubati con lo smartphone anche durante i concerti.