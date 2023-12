Patti Smith e il ’potere del popolo’. In Duomo si alza un coro commosso

Il Duomo è abituato ai canti fragorosi e ai rullanti tamburi delle Contrade che inneggiano, grati e gioiosi, per la vittoria conseguita nel Campo. Ospitare Patti Smith in uno strepitoso concerto di ’Musica per la Pace’, è stato un episodio tutt’altro che stonato.

Aprendo la serata, l’arcivescovo, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, si è rifatto alle parole del profeta Isaia: "Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra".

Anche il canto può essere preghiera. E il concerto si è snodato, per chi rammentava la prorompente irruzione della Patti Smith degli esordi, in un misto di nostalgia e di sorpresa. Non un fantasma che saliva, di nuovo, alla ribalta, ma una smagrita giovane dai capelli bianchi che continuava una missione condotta con coerente tenacia. Di lei, scrittrice poeta e cantante, è stato detto che ha interpretato le inquietudini della beat generation fondendo un misticismo di derivazione biblica con gli impulsi della rivolta esistenziale del mondo underground.

Nella stagione degli anni Settanta si esibì in ballate scandite con un’"intensità liturgica". L’attacco con ’Grateful’ ha introdotto la meditativa occasione: "It all will come out fine…", "Tutto finirà bene, L’ho imparato una riga dopo l’altra Un filo comune Un filo argentato Tutto quello che desideri Continua ad aprirsi davanti".

E il gran finale è sfociato in un coro commosso di centinaia di giovani, che hanno intonato ’People have the power’ in omaggio a papa Francesco. Ho chiuso gli occhi e mi è parso di rivederla come quando l’incontrai a Milano nel 1967: presentazione di un’inchiesta di Furio Colombo, ’Invece della violenza’, che fece epoca. I temi, ahimè, sono sempre quelli. Allora la protesta aveva a obiettivo l’apocalisse che sconvolgeva il Vietnam. Oggi altre terre sono distrutte e desertificate.

La tastiera del fido Toni Shanahan avrebbe entusiasmato Alberto Savinio, che immaginò una pagina surreale sulla musicalità di un tempio unico: “Io, se guardo lo stemma di Siena o altra cosa sulla quale ricompaiano uniti quel bianco e quel nero, penso ai tasti del pianoforte; e sulle pareti interne del Duomo, vergate di strisce bianche e nere, io continuerei a ‘fare’ in su e in giù una interminabile scala cromatica". Non solo un ’libro di marmo’ è il nostro Duomo. Suggerisce vibranti spartiti, come quello eseguito dalla ’sacerdotessa del rock’ con il cuore di una volta.