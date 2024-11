Passeggiata in centro con Le Coccinelle e il dono ai neonati in Terapia intensiva

Una passeggiata per le vie del centro storico di Siena per celebrare la Giornata Mondiale del Prematuro. È questa l’iniziativa organizzata dalla Mens Sana Runners, in collaborazione con l’associazione le Coccinelle Amici del Neonato e con il contributo di Uisp Siena, in programma domani. L’appuntamento prevede un percorso di 5 chilometri nel centro della città, con ritrovo alle 15.30 in Piazza Matteotti e partenza alle 16. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al costo di 10 euro, che sarà devoluto poi all’associazione le Coccinelle. Le iscrizioni si terranno domani stesso prima della passeggiata.

In occasione del World prematury day, l’Azienda ospedaliero universitaria Senese, fra le varie iniziative, promuove oggi dalle 16,30 presso la Biblioteca degli Intronati l’incontro ’Nati per leggere’, con letture animate a cura di Rosanna Merlini e giochi. Domani ai neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale sarà donato un piccolo gadget offerto dall’associazione Cuore di Maglia, che si prende cura di fornire al reparto di terapia intensiva neonatale manufatti in morbida lana e nella serata illuminerà di viola la facciata del lotto 4 del Dipartimento della Donna e dei bambini.