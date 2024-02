Passaggio a livello in tilt. Disagi per i pendolari

Ancora treni soppressi e disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Siena Firenze. Nella mattinata di lunedì sono state cancellate tre corse per un guasto a un passaggio livello. La polemica è esplosa anche sui social, in particolare sulla pagina facebook del Comitato pendolari Valdelsa, nato qualche anno fa proprio per tenere alta l’attenzione sulle tante criticità della linea ferroviaria in questione e che conta 640 membri: persone che si spostano tutti i giorni in treno per motivi di studio o di lavoro. "Il guasto era al passaggio a livello di Brusciana, nel comune di Empoli – lamenta un pendolare – ma il problema era che hanno attivato un sistema che rileva automaticamente le macchine che ingombrano il passaggio a livello e in caso di nebbia va in tilt e blocca tutto". E un altro viaggiatore: "Tutti i giorni succede qualcosa – si sfoga – siamo continuamente alle prese con ritardi e soppressioni di corse". In tanti, toccati con mano gli ennesimi disagi, hanno inviato mail di protesta alla Regione e all’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli, sollecitando la risoluzione dei tanti problemi dei pendolari.