Passaggio a livello in chiusura Lornano: stop dal 6 al 10 marzo

Occhio per gli automobilisti: il passaggio a livello di Lornano, sulla ferrovia Empoli-Siena, resterà chiuso dal 6 al 10 marzo. In sostanza, in quel tratto, la strada di campagna che collega la zona di Badesse a quella di San Leonino sarà almeno in parte off-limits. Ci sono lavori da fare in sicurezza sulla linea ferrata.

L’ordinanza è del Comune di Castellina in Chianti. Si tratta, viene precisato, di "interventi di risanamento del binario ferroviario" sulla Chiusi-Empoli, così si chiama tecnicamente la linea. Il passaggio a livello è quello al km 263+420 in corrispondenza della strada comunale di Lornano in località Piè Colli. La chiusura è dalle 8 del 6 marzo alle 15 del giorno 10. Il provvedimento è stato preso dal Comune in seguito alla richiesta pervenuta dalle Ferrovie. La segnaletica indicherà anche gli itinerari alternativi. Si tratta di una strada di interesse strettamente locale, pur tuttavia serve alcuni agglomerati per cui sarà opportuno seguire le indicazioni. La linea è da tempo oggetto di lavori di manutenzione e progressivo ammodernamento, per renderla più funzionale alle odierne esigenze della Valdelsa, del Senese e dello stesso Chianti (dove ha tre stazioni, Barberino, Castellina Scalo e Castelnuovo Scalo).

Andrea Ciappi