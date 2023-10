Pasquini e la sua Scuola elementare di teatro, partono i corsi

Carlo Pasquini, fondatore della Scuola elementare di teatro che si avvia in questi giorni a Montepulciano, a Palazzo Ricci, ha iniziato a frequentare le scene nel ’76, in occasione del primo Cantiere Internazionale d’Arte, con Hans Werner Henze, ideatore e direttore della rivoluzionaria rassegna, come direttore di scena dell’opera rossiniana "Il turco in Italia". "Poi volli andare a Roma, a fare il cinema" ricorda Pasquini. "Lavorai con Mauro Bolognini, come suo assistente, ma rimasi deluso da quella che, rispetto alla libertà espressiva del teatro, mi apparve come un’industria. Dopo tre anni a Berlino, volevo tornare a Roma ma fu Henze a farmi cambiare idea, convincendomi che sarebbe stato molto più utile mettere la mia esperienza al servizio dei giovani di Montepulciano che volevano fare teatro". Si può dire allora che anche questa "scuola elementare" sia figlia dell’esperienza con Henze e delle sue idee? "Lo è assolutamente: dopo venti anni di didattica teatrale nei Licei, oggi proponiamo due corsi, per bambini da 7 a 13 anni (normalmente il più frequentato, con classi fino a 15 allievi), e per ragazzi da 13 a 19 anni. La prima fascia di età è già un’originalità, ma ho visto che i più grandi si affezionano ai piccoli, diventano per loro un punto di riferimento, quasi dei tutor, non c’è competitività ma si forma un solido spirito di gruppo". Perché un bambino o un ragazzo dovrebbe fare scuola di teatro? "Perché in realtà i bambini farebbero ogni giorno teatro, semplicemente giocando; ma sono ingabbiati in vite sempre più organizzate, schematiche: recuperando quella spontaneità, da soli o in gruppo, si stimola l’inventiva, si sviluppa la creatività, si cresce in armonia. E poi la recitazione è uno strumento potentissimo contro la timidezza eccessiva". Dunque spazio all’esuberanza dei giovanissimi? "Si, ma entro certi limiti: io chiedo di essere chiamato Maestro, come a scuola, l’attività teatrale va sistematizzata, il saggio primaverile finale dimostra che c’è la massima interdipendenza tra i singoli elementi, ognuno fa la sua parte per far funzionare il gruppo".

Diego Mancuso