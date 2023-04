Pasquetta breve ma felice I nostri sogni ’fuori porta’

Pasquetta in campagna. Quando i sogni si fermavano fuori porta, non avevamo che portarci a Belcaro, Geggiano o in qualche prato di Pian del Lago. La Fiat 126 era piena di gastronomiche certezze, in una quantità tale da accontentare una truppa di soldati affamati. Le ragazze ridevano eccitate dal primo sole primaverile, a noi bastava spesso un loro sguardo.

Il boom economico era ormai alle spalle e la campagna aveva un odore buono, fatto di stalle, fiori e di quel caffè nei termos che non mancava mai. E seduti in cerchio si parlava di tutto, si ascoltava il mangianastri con una cassetta che evocava sogni: Genesis, Deep Purple e immancabili i nostri cantautori. Questa è una tradizione che viene da lontano, da quando il circondario si chiamava Masse e c’era sempre un parente che lavorava per qualche signorotto di primo novecento. La mezzadria non muore mai.

Era un giorno in più di festa, ma non imbrigliato dai pranzi di famiglia come il precedente, quella Pasqua da uova benedette e parenti che arrivavano da tutte le parti. Qualche lungimirante trattorista teneva aperto, come alla vecchia Tognazza, per fare panini o girare un buon pollo allo spiedo. Gli anni settanta sono mirabilmente a cavallo fra la genuinità del dopoguerra e un avveniristico futuro, fatto di una nuova società che non si è mai trasformata in realtà. I più esotici arrivavano a Brenna per bagnarsi i piedi con il Merse. La strada per il fiume era polverosa. Si percorreva in lambretta con gli amici, ci pareva di volare.

Quando si sboccava sull’argine, il greto ci abbagliava, candido e lucente, con l’ossame dei suoi ciottoli sgretolati dal gelo e dalla canicola. L’argine era stretto, ci toccava camminare ad occhi bassi, con il cesto della colazione ben stretto, per non mettere i piedi in fallo, e quel luccicare dell’acqua ci stordiva, attirandoci. Faceva ancora freddo, il riverbero del fiume ci accendeva la fronte, un’arida fiamma ci crepitava in viso e fra i capelli.

Pasquetta è un giorno breve ma felice: le foglie delle canne stormivano nella brezza lieve e io mi divertivo a gettare nell’acqua cupa sassolini lucenti, che sollevavano brevi zampilli verdi, dove il sole entrava di traverso con un roseo bagliore. Eravamo abbandonati ad un sogno libero e felice. E cantavamo: "O mare nero, o mare nero…"

Massimo Biliorsi