Partito Liberale Italiano "Stiamo con Montomoli"

Il Partito Liberale Italiano Pli si schiera dalla parte di Emanuele Montomoli. Lo annunia il segretario regionale, Angelo Rossi, che spiega: "Apprendiamo che lo stimato docente universitario e ricercatore scientifico potrebbe non essere più il candidato sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Siena, contrariamente a quanto annunciato. Pare infatti che la sua appartenenza ad una loggia massonica lo abbia reso persona non gradita ad una parte del centrodestra senese". E qui l’affondo: "È deplorevole che in pieno XXI secolo ci sia ancora chi discrimina e giudica le persone in base alle loro associazioni. Ci chiediamo quale certificato di purezza dovrà esibire il prossimo candidato e soprattutto chi lo rilascerà – tuona Rossi –. Come Partito Liberale Italiano non possiamo che condannare fermamente questo grave episodio e manifestare tutta la nostra solidarietà e il nostro pieno appoggio alla candidatura di Montomoli come sindaco di Siena".