Partita tra bambini e poi lite tra adulti. Un locale avrebbe riportato dei danni

Movimentato episodio nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, nel centro storico della città. Tutto avrebbe avuto inizio – il condizionale è d’obbligo, in quanto la ricostruzione della vicenda è tuttora al vaglio dei Carabinieri – da una partitella di pallone tra ragazzini. Una sfida poi degenerata, secondo quanto rilevato finora, in una discussione accesa tra due persone adulte. Un alterco che ha portato alcuni dei presenti ad allertare i Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. Al culmine della lite, sembra infatti che uno degli adulti che si trovavano sul posto proprio in occasione dell’alterco stesso, abbia reagito danneggiando un locale del centro. La dinamica precisa resta all’attenzione delle forze dell’ordine e comunque il fatto che si è verificato accende di nuovo i riflettori su vicende, già evidenziate a Poggibonsi in più di una circostanza, di partite di calcio tra ragazzini in zone nelle quali la pratica è espressamente vietata come da apposita segnaletica installata in certi luoghi indicati per il passaggio dei pedoni e non per improvvisate gare.