Parti e vai, l’eroe che perde sempre Il Palio corso con ingenua passione

Ho una particolare considerazione degli eroi, quelli non tanto di imprese fuori dal comune, ma di chi, magari in silenzio, ha vissuto il proprio modo di vivere con amore e passione autentica. Senza ambizioni ed egoismi. A memoria di questa categoria, ecco Bruno Blanco detto Parti e vai, un nome d’arte che è di per sé tutto un programma, in piazza per cinque carriere dal 1963 al 1972, nessuna vittoria ma tanto entusiasmo e un modo di interpretare il Palio con il tenue colore di altri tempi. Eccolo in una foto di Mattioli dal chiaro sapore collodiano.

Esordio nella Lupa nel 1963: il compito è quello di fermare il Drago ma lo scambia per il Bruco e solo le buone gambe lo salvano dai contradaioli inferociti. Non male come inizio. Ma si allena sempre con scrupolo e dedizione alla corte dei fantini più famosi. Il mestiere c’è e si vede. Questo piccolo grande eroe ricompare alle cronache nel 1969 con l’inguardabile Braccobaldo nel Leocorno. E proprio per Pantaneto fa due anni dopo la corsa più bella, libera, in un palio apparecchiato per la Tartuca. Lui ci prova a vincere con Mirabella, affronta la corsa proprio come un eroe solitario e quasi c’arriva. Il quasi è oggi solo un fastidioso dettaglio.

A me il piccolo Bruno è sempre piaciuto, gli ho dedicato una puntata di Lindbergh, il programma del mitico CCS, ambientata volutamente nel tufo umido dell’Acqua Borra. Sono un inguaribile allergico alle ingiustizie, alle facili e scontate collocazioni, alle etichette. Mi piace combattere in memoria dei morti, lui ci ha lasciato l’11 novembre del 2020, ma soprattutto per la vita dei vivi, tra i quali anch’io mi annovero. L’ingiustizia, in questo caso, di un facile giudizio. Invece Parti e vai era bravo, a cominciare dall’arte di allenare i cavalli, dalle corse regolari, il tutto ammantato da un’aurea di triste eroe destinato alla sconfitta.

E questi personaggi nel Palio, oggi ce li siamo persi. Adesso tutti superman preparati, atleti dai muscoli lucenti al sole del professionismo. Infondo tutto questo l’abbiamo voluto nell’ottica che si deve sempre e comunque tirare a vincere. Dopo lo straordinario del ’72, molti anni come dipendente comunale, con il sorriso e l’ironia di chi non è mai disponibile ad essere scambiato per una persona ordinaria. Viene in mente una filmica battuta: "Tu non sei un eroe. Sei un ragazzo colpito da un fulmine, nient’altro!".

Massimo Biliorsi