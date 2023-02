Parrucchiere spacciava droga: indagine chiusa

Negozio centrale. Una strada di grande passaggio nel centro storico di Siena. Il via vai di giovani da quel parrucchiere aveva suscitato sospetti. Anche perché c’era chi, pur non avendo capelli, restava all’interno a lungo. Quando gli uomini della Finanza hanno scoperto che il titolare nel 2021 aveva dichiarato solo 5 mila euro i dubbi sono cresciuti. E’ scattato il blitz prima di Natale ed ecco spuntare oltre sei chili di droga da vendere, secondo la procura, proprio durante le festività ai giovani. Da fine dicembre, dunque il parrucchiere si trovava a Santo Spirito. Ma ieri, su richiesta del suo avvocato Carla Guerrini e del collega Alessandro Vesi di Perugia, ha ottenuto gli arresti domiciliari, finora negati dal gip Jacopo Rocchi per il pericolo di reiterazione del reato. Che dunque potesse ancora spacciare.

L’inchiesta coordinata

dal pm Niccolò Ludovici e dal procuratore Nicola Marini è chiusa. Ed è stato chiesto il giudizio immediato.

Il parrucchiere ha scelto di patteggiare: già fissata l’udienza davanti al gup Ilaria Cornetti.

Il titolare dell’attività aveva nascosto lo stupefacente nel ripostiglio dell’abitazione dove teneva il materiale per parrucchiere, parte della droga era in camera e parte nella cucina della minuscola abitazione alla periferia di Siena. Sequestrati anche 1500 euro in contanti. Trovati 6 chili di hashish, 500 grammi di marijuana e 2 etti di cocaina