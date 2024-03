Melissa Turchi con il romanzo ‘Parole in grammi’ (Morellini Editore) ci racconta l’incontro fra due mondi, soltanto apparentemente distanti. E’ intanto la scrittura che ci conquista: l’uso della parola è una sorta di obiettivo cinematografico che adopera il campo lungo per arrivare improvvisamente a minuziose descrizioni. Questo è il segreto di un’avventura editoriale indubbiamente raffinata, mostrandoci che l’eleganza verbale non è una questione legata a periodi, che questo presente si può raccontare senza la brutalità che troviamo in molte altre scritture. ‘Parole in grammi’ è una storia molto italiana, non tanto nella sua evidente collocazione, quanto per il carattere che implica lo svolgersi della trama: prevale sempre l’umanità, il carattere, che emerge fra nonna e nipote, figli della stessa matrice, che alla fine, raschiando la trama, viene fuori con sicuro impeto. E’ un romanzo vero, più che verista, e la forma di diario ci scandisce meglio l’evoluzione della storia più che il passaggio del tempo. E che la vita è davvero "un calcio ad un sasso con la punta dello stivale". Ed è soprattutto una storia di un mondo che quotidianamente ci circonda, invitandoci a farne un buon uso.

Massimo Biliorsi