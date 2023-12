Paris, Pd:: "Regione, task force sui lupi"

Negli ultimi giorni è tornato d’attualità il problema dell’avvistamento dei lupi nelle campagne senesi, persino vicino al centro abitato del capoluogo. Anna Paris, consigliera regionale Pd, ha incontrato nei giorni scorsi Luca Mattioli, coordinatore toscano della Task Force Lupo, per parlare della situazione senese e fare il punto sull’attività di competenza della Regione. "Il lupo è una specie protetta a seguito della birettiva Habitat del 1992 emanata per evitarne l’estinzione – precisa Anna Paris –. I capi che negli anni Settanta erano circa 100, oggi sono notevolmente aumentati e anche a Bruxelles il problema risulta superato tanto che stanno ragionando su provvedimenti per contenerne il numero. Con il responsabile della task force toscana abbiamo parlato delle misure per garantire la convivenza tra l’animale selvatico e l’uomo".

"Per i prossimi anni il ’Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Toscana’, – chiarisce la consigliera Dem – prevede il pagamento di un premio alle aziende che adottano misure di prevenzione da attacchi predatori come le recinzioni e i cani da guardiania. Per tale misura è previsto uno stanziamento di cinque milioni di euro per il quinquennio".

"In attesa del nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo ministeriale, – conclude Paris –, la Regione Toscana ha attivato dal 2021 la Task Force Lupo che si occupa di monitorare la popolazione dei selvatici e gli attacchi alle aziende zootecniche, di mantenere rapporti con gli allevatori, di contribuire alla definizione e alla verifica delle misure di mitigazione e prevenzione".