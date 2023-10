Paris, Pd: "Biotecnopolo, grande preoccupazione per la fase di stallo"

"C’è profonda preoccupazione per i rallentamenti nell’attuazione del progetto relativo alla Fondazione Biotecnopolo di Siena da parte del Governo nazionale e per questo chiedo chiarezza". È quanto afferma Anna Paris, consigliera regionale del Pd. "Questo stallo è incomprensibile e la preoccupazione grande – conclude Paris – anche in considerazione di quanto sta avvenendo in Gran Bretagna dove, sul modello del Biotecnopolo di Siena, è stato già aperto un centro in tema di varianti virali e di sviluppo dei vaccini. Un possibile fallimento del progetto costituirebbe un enorme danno per il nostro Paese".