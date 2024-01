’Pare parecchio Pieraccioni’. L’attore mattatore al Politeama

Leonardo Pieraccioni arriva come un ’Ciclone’ per incontrare il pubblico del senese per la presentazione del suo nuovo film ’Pare parecchio Parigi’. Prima tappa, nella gremita sala maggiore del Politeama a Poggibonsi, seconda tappa della serata, al Metropolitan di Siena. Come sempre il regista e attore toscano non delude il suo pubblico e dalle prime battute si è capito che quella mezz’ora insieme prima della proiezione sarebbe stato un vero e proprio show. "Poggibonsi, quante volte ti ho rammentato – esordisce Pieraccioni al Politeama – qui ci ho comprato la mia prima cucina ed entrando in città a mia figlia che mi accompagna ho detto: questo è il centro di Poggibonsi e mia figlia ha esclamato: ma esiste davvero?".

L’affetto per il capoluogo valdelsano è dimostrato anche nella pellicola, dove Sergio Forconi, uno dei tanti protagonisti del ricco cast, nomina proprio Poggibonsi. Tra una battuta e l’altra il comico toscano parla del film ma soprattutto, come sa fare lui, si dedica al pubblico scherzando e punzecchiando senza sosta. A un giovane spettatore dice: "Per venire al cinema stasera ti sei pettinato con i petardi?". Come un fiume in piena ha sfornato esilaranti gag e acute osservazioni per tutti, senza risparmiare nessuno. Poi lo spazio alle domande, tante, scherzose e le risposte di Pieraccioni tra una risata e l’altra hanno dissetato ogni curiosità. A un certo punto prende il microfono una bambina di nove anni, Alessia, di Siena, appassionata d’arte che ha fatto un disegno ispirandosi al fortunato film ’Il ciclone’ che viene consegnato nelle mani di Pieraccioni. Da segnalare che l’entusiasta pubblico del Politeama è stato salutato con un apprezzato ’pare parecchio Poggibonsi’.

Come nel film, la fantasia e l’immaginazione sono il motore più potente per viaggiare in ogni dove, senza confini, pur restando nel ristretto recinto di un maneggio. O, come in questo caso, all’interno di una splendida sala cinematografica.