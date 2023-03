Parco Norma Cossetto riapre oggi Alberi in sicurezza

Concluse le operazioni di sistemazione, riapre oggi il parco Norma Cossetto. E’ di oltre 30mila euro la cifra stanziata dall’amministrazione comunale per gli interventi di potatura e di sostituzione. "Riapriamo finalmente – sottolinea l’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli – in piena sicurezza uno spazio importante per il quartiere e per tutta la città. Abbiamo accorciato il più possibile i tempi, dovendo rispettare tutte le normative. Sono stati esaminati tutti i 64 alberi di pinus pinea dell’area di piazza Amendola. Lo spazio è adesso in piena sicurezza e torna a disposizione".