Parco fluviale: inciviltà e pericolo Braciere in mezzo alla vegetazione

Il fenomeno è tutt’altro che nuovo, ma questa volta la maleducazione dei visitatori del parco Fluviale dell’Elsa di Colle ha superato i limiti. Una mancanza di rispetto per il luogo, l’ambiente naturale e gli altri frequentatori che negli ultimi giorni non ha tralasciato di infrangere praticamente nessun articolo del regolamento (che pure è esposto a tutti gli accessi, ma bellamente ignorato da una minoranza incivile) e che in qualche caso è diventata addirittura un pericolo. A dispetto del divieto assoluto, degli avvisi e, soprattutto del buon senso, infatti, qualche sconsiderato non ha avuto scrupoli nell’accendere un braciere per preparare una grigliata da consumare sotto una fresca ombra, incurante del rischio che un’improvvisa folata di vento, o una semplice distrazione, potessero causare un incendio di vaste proporzioni in un’area verde in quel momento densamente popolata e problematica da raggiungere per i mezzi e le squadre antincendio. E poi, come dimostrano le foto scattate successivamente e pubblicate sui social dai veri amanti del parco, ha tranquillamente lasciato che il braciere si spegnesse da solo, accanto al sacco del carbone ormai vuoto anch’esso abbandonato nella vegetazione. Un’inciviltà pericolosa che si è aggiunta a molte altre trasgressioni, forse non della stessa gravità, ma altrettanto intollerabili: nello stesso giro, infatti, gli amanti del Parco hanno documentato cumuli di rifiuti abbandonati, alberi intagliati per incidere nomi, cuoricini o, perfino, stupide frasi da tifo calcistico: e ancora imbrattamenti, deiezioni animali non raccolte e sporcizia di ogni genere. Altri frequentatori, invece, lamentano schiamazzi (che disturbano umani e animali), giochi pericolosi in acqua (nonostante il bagno sia fra le attività vietate) e, addirittura, la corsa a rotta di collo di due sconsiderati in bicicletta, lungo il SentierElsa affollatissimo di tranquilli e rispettosi escursionisti. Senza contare lo ‘spettacolo’ – non vietato da nessun regolamento, ma forse inopportuno e, comunque, giudicato non rispettoso – di gente in costume da bagno che percorre a piedi viale dei Mille, le strade di San Marziale, Querciolaia e Spugna per raggiungere i parcheggi, addirittura fermandosi ad asciugarsi al sole sul sagrato della chiesa di San Marziale. Molti i colligiani che protestano e ancora di più quelli che si chiedono che fine abbiano fatto le pattuglie di forze dell’ordine, anche in borghese, annunciate a inizio stagione dall’amministrazione comunale per contrastare anche i comportamenti scorretti dei bagnanti. A.V