Parco Fluviale Elsa per ora da evitare

Non per l’allerta rossa, finita ieri alle 13 senza aver creato i problemi temuti, ma per i danni provocati dalle forti piene autunnali, il Parco Fluviale dell’Elsa di Colle resta ancora sconsigliato per il pubblico. "Attualmente il parco non è manutenzionato – spiega il direttore Marino Centini – A causa di vari eventi meteorici, ci sono ponti divelti, guadi scavalcati dall’acqua o, addirittura, mancanti di pietre ciclopiche che sono state divelte da alberi trasportati dalle piene con chioma e apparato radicale. Per riparare i danni occorrono alcune decine di migliaia di euro ed è in corso l’assegnazione dei lavori di ripristino da parte dell’amministrazione comunale. Attualmente il transito sul SentierElsa non è vietato, ma la percorrenza è sconsigliabile".