Parco Fluviale dell’Elsa. Taglio alberi e polemiche. L’assessore fa il ‘pompiere’

"Siamo tutti attentissimi ad ogni dettaglio e vogliamo che il parco sia protetto, manutenuto e sicuro, visto che è parte della Francigena ed ospita migliaia di visitatori". L’assessore alla cultura di Colle, Cristiano Bianchi , ‘fa il pompiere’ e spegne sul nascere la polemiche sul taglio degli alberi nel Parco Fluviale dell’Elsa da parte del Consorzio di bonifica 3, sollevate dalla pubblicazione di alcune foto che mostrano tagli obliqui ed altri in modi e ad altezze ritenute ingiustificabili. " L’amministrazione ed il Comitato Tecnico Scientifico del Parco stanno seguendo i lavori del consorzio passo passo. L’unica controversia emersa riguarda il pioppo nero di alcune foto. Ero presente al sopralluogo in cui abbiamo valutato proprio quella pianta – afferma – era secca in alto e molto vicina al bordo del fiume, nella zona più frequentata del parco. Abbiamo discusso a lungo e infine abbiamo deciso di salvarla provando a tagliarla al di sopra dei rami più bassi, in modo che potesse poi rifare una chioma. La ditta ha iniziato il lavoro e si è accorta che il tronco aveva problemi anche al di sotto della quota di taglio ipotizzata: in pratica si sarebbe trattato di lasciare un tronco senza rami di circa 5 metri, il che equivale ad una capitozzatura che, come sappiamo, fa soffrire la pianta e la rende pericolosa, quindi hanno dovuro, purtroppo, tagliare. La pianta di un’altra foto ‘incriminata’ è secca da molti anni: il suo tronco, prima alto due metri, veniva tenuto a scopo didattico per far vedere come lavorano gli insetti. Essendo la parte più alta ormai troppo mangiata e cadente, si è deciso di abbassarla, lasciando il taglio a 45 gradi, appunto a scopo didattico. Il resto degli interventi sono tutti concordati e in linea con la manutenzione del parco. Le altre foto infatti, segatura, rami tagliati o piante secche rimosse, mostrano cose del tutto normali in questo tipo di interventi. In settimana prossima faremo altri sopralluoghi con il Consorzio e il Comitato Tecnico Scientifico del parco: invito tutti i cittadini ad andare a vedere di persona come lavorano; coloro che, allarmati, ci sono andati, si sono ricreduti. Il parco è sempre accessibile durante i lavori, vengono chiusi i tratti interessati via via che si procede".