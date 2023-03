Parco fluviale dell’Elsa Due nuovi parcheggi

Star delle estati colligiane con migliaia di presenze, il Parco Fluviale dell’Elsa si presenta alla stagione 2023 con molte novità organizzative. A cominciare dall’annosa questione dei parcheggi per i visitatori, a cui l’amministrazione comunale spera di aver trovato una soluzione con l’allestimento di due aree vicine all’ingresso principale dell’area naturalistica. "Abbiamo approvato la sistemazione del parcheggio di via Ciuffi, a Querciolaia, che sarà a pagamento – ha spiegato il sindaco Alessandro Donati – con anche l’installazione di bagni pubblici. A pagamento sarà anche il parcheggio dietro il campo sportivo di San Marziale; esclusi dal pagamento i residenti. Almeno per il momento, invece, non sarà riutilizzata a parcheggio l’area dietro la chiesa, per ragioni urbanistiche di tutela dell’edificio".

Già fissate le tariffe dei parcheggi a pagamento: dal primo maggio al 30 settembre 2 euro all’ora dalle 8 alle 20, con possibilità di tariffa giornaliera a 10 euro. Fra le novità, la presenza di guide e addetti al monitoraggio e il potenziamento di pulizia e manutenzione.