Parcheggio via Toscana I lavori sono terminati

Conclusi a Monteriggioni i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Toscana, che hanno impegnato le casse del Comune per circa 60.000 euro. L’area, in prossimità dello svincolo Siena nord e vicina a molte attività economiche, è adesso interamente di proprietà comunale, completamente asfaltata con posti auto delimitati e dotata di un efficiente impianto di illuminazione. Nella zona è presente da tempo anche una colonia felina, censita dalla Asl e curata dell’associazione A.mici.miei, ed è stata, quindi, realizzata un’area lastricata su cui è installata una struttura lignea adatta ad ospitarla.