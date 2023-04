Parcheggio ‘nuovo’ in via Toscana

Da zona degradata ad area riqualificata. Conclusa a Monteriggioni la riqualificazione del parcheggio di via Toscana, prima un piazzale solo parzialmente asfaltato, privo di illuminazione e di manutenzione e ora un funzionale parcheggio, illuminato e con posti auto ben delineati. "Nonostante la situazione di degrado in cui si trovava, l’area ha sempre svolto una funzione importante di parcheggio prossimo a varie attività economiche – commenta la vicesindaco Paola Buti – Non tutta l’area era asfaltata e nel tempo sono stati molti i disagi dovuti anche alla rottura della condotta delle acque bianche, che è stata completamente rifatta. Nella zona è presente anche una colonia felina riconosciuta dalla Asl e per questo è stata creata un’area lastricata in cui è stata installata una struttura lignea per il ricovero della colonia".