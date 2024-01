Parcheggio in centro. Novanta i posti auto

Novanta posti auto, liberi, a disposizione del centro storico di Poggibonsi. Con quattro stalli per la ricarica di veicoli elettrici. Ingresso dei veicoli da piazza Mazzini, come indicato dalla segnaletica appena sistemata, in una superficie, di circa 4mila e 300 metri quadrati, che si congiunge con l’area Sardelli. Un intervento, negli spazi adesso riqualificati di fianco alla stazione ferroviaria, che è il frutto di un investimento di 770mila euro da parte dell’amministrazione poggibonsese - su finanziamento del Pnrr nel quadro del progetto di rigenerazione urbana - per una estensione che il Comune stesso aveva acquistato anni fa da Rete ferroviaria Italiana, e che da ieri mattina è pienamente ri-utilizzabile. Tutto ciò in seguito al taglio del nastro avvenuto alla presenza delle autorità, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Vigili del fuoco, di rappresentanze degli enti di volontariato e di gruppi di cittadini che hanno voluto prendere visione delle novità in precedenza annunciate dal Comune: la riorganizzazione della viabilità, l’istituzione del terminal bus e la realizzazione di percorsi di collegamento. Più in generale, una ulteriore "ricucitura" per i dintorni della zona stazione, dopo il Parco Urbano, via Redipuglia, il sottopasso della stazione e l’edificio di piazza XVIII luglio inaugurato nei mesi scorsi, come rimarcato nella circostanza dal sindaco David Bussagli, che ha menzionato poi l’opera dell’impresa, Fratelli Zaccariello, che ha effettuato i lavori giunti al termine giorni fa. "Un parcheggio, ma non soltanto - ha precisato Bussagli - anzi, direi soprattutto un luogo strategico in grado di assolvere a più di una funzione per la città, considerata anche la vicinanza al centro storico".

Paolo Bartalini