Parata di stelle su Siena Arriva il premio Celli Gigli

Sale l’attesa per il gala del Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli che sabato prossimo, 18 marzo, dalle 18 si svolgerà al Teatro dei Rozzi. A condurre la serata saranno Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini, promotori entrambi, per il secondo anno, dell’evento che riunisce due storici premi, intitolati a due personaggi che tanto a fondo hanno inciso nel tessuto sociale cittadino.

La cerimonia sarà un vero e proprio show, con ospiti e momenti musicali, che accenderà i riflettori sul legame tra Siena e il mondo dell’informazione e dello spettacolo. Ad aprire la serata saranno le Chiarine del Palio, mentre a curare gli intermezzi musicali, tre in tutto, saranno la violoncellista Rebecca Ciogli, allieva dell’Accademia Chigiana, che eseguirà due brani per violoncello solo di Bach, e la cantante Alice Valentini, che si esibirà in alcuni brani celebri accompagnata da un corpo di ballo.

A introdurre i premiati penserà invece l’attrice Marianella Bargilli, impegnata in teatro in questo periodo con lo spettacolo ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, di cui reciterà un breve monologo di fronte al pubblico dell’evento senese. E poi, gli ospiti che riceveranno il riconoscimento, rappresentato anche quest’anno da un’opera dell’artista Carlo Pizzichini.

Ci saranno Drusilla Foer, che riceverà il premio dalle mani del presidente della Toscana, Eugenio Giani. Sul palco in quel momento arriverà anche il regista Luca Calvani, in questi giorni nelle sale con il film ‘Il cacio nelle pere’, in cui recita proprio Gianluca Gori, l’attore che ha creato e interpreta la stessa Drusilla, divenuta ormai il suo alter ego. E poi il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, che riceverà il premio da Alessandro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso; mentre la giornalista Cristina Manetti, prima donna a ricoprire l’incarico di Capo Gabinetto della Regione, riceverà il premio dal caporedattore della Nazione di Siena, Pino Di Blasio. Ci saranno poi l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Reggiani, al debutto in teatro proprio in questi giorni con il suo ‘Gattamorta’; la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri; Il conduttore e autore televisivo Carlo Conti. Per prenotare un posto è possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria del teatro al numero 0577.292265. L’ingresso è gratuito.

Riccardo Bruni