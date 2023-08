Parata di stelle a Siena Jazz: Theo Blackman, Ambrose Akinmusire, Gerald Clayton e altri

Otto fra i grandi musicisti jazz del momento si ritrovano questa sera al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea di Siena, in un evento a ingresso libero (ore 21,30) che vede protagonisti anche i giovani talenti che frequentano le aule di Siena Jazz, per l’edizione numero 53 dei Seminari internazionali.

Si potrà ascoltare la voce del grande Theo Blackman, cantante e compositore, uno dei mostri sacri del jazz europeo. Con lui Ambrose Akinmusire, il trombettista per eccellenza della musica moderna e non solo jazz, vincitore del prestigioso Thelonius Monk institute of jazz competition. Ci sarà modo di ammirare anche Gerald Clayton, pianista che ha collezionato diverse Grammy nomination e che con un suo album si è aggiudicato il Best jazz instrumental album.

Il grande contrabbasso dell’occasione si chiama Joe Martin, altro maestro che ha suonato praticamente con tutti i grandi leader del mondo. Spazio anche alla ritmica, sempre originale e ben riconoscibile, di Kendrick Scott. Il sassofono del momento è Walter Smith III, una delle anime della prestigiosa Berklee College, che ha tanti punti in comune con la nostra Siena Jazz. La chitarra sarà Mike Moreno, una delle voci più importanti nel mondo della chitarra jazz.

Come Nate Chinen lo descrive nel suo articolo 2007 The Gig in JazzTimes, "ci sono molti altri chitarristi là fuori che spingono verso un ideale moderno, ma nessuno con le coordinate precise che Mike Moreno ha tracciato." E infine Joe Sanders, bassista apprezzato in tutto il mondo che da anni frequenta le aule nella Fortezza Medicea. Una delle stelle amabilmente accasate d’estate a Siena, che ritiene una delle scuole più importanti mai conosciute.

Massimo Biliorsi