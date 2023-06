Paralizzato, poi il decesso "Condannateli"

Portato in ospedale dopo un banale incidente avvenuto a Chianciano, era iniziato per un 48enne il calvario sanitario finchè nel 2021 è morto. Una vicenda molto delicata, anche sotto il profilo umano. Che la moglie dell’uomo, di professione idraulico e poi trasportatore, aveva ricostruito nei dettagli e con grande pathos in tribunale, testimoniando nel marzo scorso. Dal ricovero a Nottola dopo l’incidente alla dimissione a cui seguì il trasferimento alle Scotte dove venne sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, restando paralizzato. Un’odissea, quella che era seguita, fino ad alimentarsi con la peg venendo poi intubato.

Il pm Silvia Benetti ha ricostruito ieri in aula le tappe della vicenda, chiedendo al tribunale la condanna per due specialisti delle Scotte, difesi dall’avvocato Luca Goracci: pene rispettivamente di 3 e 2 anni. Il pm ha domandato inoltre la trasmissione degli atti alla procura per valutare la posizione di un terzo medico la cui posizione sarebbe stata inizialmente archiviata. In aula c’era ieri la moglie dell’ex idraulico, insieme all’avvocato Mauro Cesaroni. Ma non è arrivata la sentenza: udienza rinviata per eventuali repliche e il verdetto.