Paracadutista atterra male dopo il lancio: è grave

Siena, 3 agosto 2023 – Un paracadutista di 48 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Le Scotte di Siena per le ferite riportate in un atterraggio finito in modo rovinoso dopo un lancio.

L'incidente si è verificato a Pian del Lago, nel comune di Monteriggioni, in provincia di Siena. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana sud est, allertati alle 12,58. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza della pubblica assistenza di Siena.