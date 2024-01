Papini, Fdi, contro le attese ai passaggi a livello: "Lunghe code e nervi tesi, Rfi pensi a sottopassi"

Passaggi a livello ferroviari con le sbarre che restano abbassate anche per decine di minuti, lunghe file di auto, nervosismo tra gli automobilisti imbottigliati: è una scena, purtroppo, che si ripete molto spesso a Buonconvento. Sulla questione ha presentato una interrogazione Fabio Papini, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Chiediamo al sindaco - spiega l’esponente di Fdi - di riferire al consiglio comunale in che modo e in che data ha segnalato a Rfi l’inammissibilità della prolungata chiusura dei passaggi a livello del nostro capoluogo. Chiediamo anche se ha sollecitato un incontro con l’amministrazione comunale, Rfi e il presidente della Regione Giani. E poi, se li ha incontrati, che riferisca l’esito della riunione e le relative soluzioni che dovranno essere intraprese da Rete ferroviaria italiana per risolvere la problematica delle chiusure prolungate dei passaggi a livello".

E infine: "A mio avviso- conclude Papini - per Buonconvento e per la viabilità in generale deve diventare prioritario il superamento dei passaggi a livello con l’impiego di soluzioni e tecnologie più moderne. Rfi deve individuare un’alternativa: magari la realizzazione di un sottopasso o un sovrappasso".