"Papesse non vendute Trattativa sul Palazzo Il prezzo non è 10 milioni La decisione a breve"

di Pino Di Blasio

Prima le notizie, poi le conferme, infine i progetti eventuali per il futuro. Ferruccio Carminati, direttore esecutivo della mostra Dalì Experience, mette qualche punto fermo nella vicenda con troppi rebus del Palazzo delle Papesse. E lo fa rispondendo alle domande de La Nazione, mentre sta per tornare a Siena.

Bankitalia ha venduto il Palazzo alla Dalì Universe o l’affare non è ancora concluso?

"Non so cosa abbia dichiarato Bankitalia sul suo sito o ai giornali - è la prima risposta di Carminati -. So solo che la trattativa per le Papesse è in corso e che nessuna delle due parti ha intenzione di rilasciare dichiarazioni in questa fase".

Quindi non è vero che il presidente Beniamino Levi abbia pagato una cifra attorno ai 10 milioni di euro?

"La trattativa tra Banca d’Italia e il presidente Levi non ha ancora un esito, resta un affare privato e nessuno vuole dichiarare nulla. A breve verranno fare i comunicati sull’epilogo. Ma sulla cifra mi consenta di fare una precisazione: non c’è nessuno che ha sparato la cifra di 10 milioni di euro, nessuno ha mai confermato né smentito. Sono sicuro che non si tratta su somme del genere. Ripeto che il negoziato resta privato, ma si tratta su altri prezzi che saranno pubblici, eventualmente, solo alla fine".

Sembra evidente che l’intoppo sia anche il prezzo del Palazzo delle Papesse...

"E’ un elemento senza dubbio centrale. Ma la trattativa avrà un’evoluzione a breve".

E’ questione di mesi?

"Probabilmente anche meno. Una volta deciso chi è il proprietario del Palazzo delle Papesse molte delle nubi sui nostri programmi e iniziative artistiche saranno dissolte".

Non le sfuggirà il fatto che in questo mese Siena è in piena campagna elettorale e che sulla sorte del Palazzo delle Papesse l’attuale amministrazione ha puntato diverse carte.

"Prima o poi si dovrà sapere se ci sarà l’ accordo o il disaccordo tra le parti della trattativa. Se l’intesa sul Palazzo ci sarà la Dalì Experience ha tutto l’interesse a programmare le iniziative culturali e le mostre che sta progettando. Noi non facciamo campagna elettorale, appena possibile renderemo conto tutto. C’è una concomitanza fortuita di tempi, avevamo annunciato da mesi che la mostra Dalì Experience avrebbe chiuso il 30 aprile".

Cosa replica ai dipendenti che si sentono beffati dal mancato rinnovo del contratto di lavoro?

"I dipendenti non sono a tempo indeterminato. Avevamo un contratto con loro all’inizio della mostra della durata di 4 mesi, poi siamo stati costretti a chiudere per la pandemia. Abbiamo riaperto la mostra, costretti a richiuderla per la seconda ondata di Covid. Terza fase, abbiamo riaperto la mostra anche se non c’erano visitatori viste le restrizioni. Ma abbiamo sempre pagato i dipendenti, senza chiedere sconti o tagli".

Sono tutti rimasti male per il mancato rinnovo che sembrava nell’aria....

"Sono pronto a un contradditorio con i dipendenti, tutti sapevano che il contratto terminava il 30 aprile. Avevamo detto loro che gli sviluppi si sarebbero visti in seguito con la presidenza. Ma il 30 aprile era la scadenza della mostra: era scritto sui taxi, su CiaoTicket, abbiamo rifiutato una cinquantina di prenotazioni a maggio. Se poi diventa una questione politica e il Palazzo delle Papesse motivo di scontro, non è affar mio".