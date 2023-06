Papavero Nero, quell’unico Palio finito al Casato

Venticinque anni fa: scriviamo di Papavero Nero, cavallo baio che ha disputato una sola carriera, quella del 2 luglio 1998, andando in sorte alla Selva che lo affidato all’esordiente Luca Minisini detto Dè. Con proprietario Giuseppe Arca e allenatore Pasquale Salis, si presenta con un bellissimo aspetto e cercando di mantenere le buone voci nei suoi confronti. La Selva, con la lungimiranza che la contraddistingue, l’affida al livornese Dè, fantino nell’ottica Drago, e che diventerà uno dei protagonisti della carriere che seguiranno. Lo scatto alla mossa non è male: Papavero Nero è infatti già terzo alla fonte e si vede subito che allunga molto bene, seguendo da vicino Vittorio e Re Artù, due fra i migliori soggetti di quella carriera. A San Martino forse già un po’ largo ma riesce a tenere bene la posizione. Chissà, forse avrebbe potuto anche approfittare di qualche errore dei due assoluti protagonisti della corsa ma al primo Casato ecco che la Giraffa cerca l’azzardato sorpasso e la corsa per entrambi finisce lì. Minisini avrà modo di rifarsi, vincendo tre carriere in pochi anni, mentre Papavero Nero non sarà più presente in piazza. E lo avrebbe sicuramente meritato.

Massimo Biliorsi