"Papa Francesco presto sarà dimesso Sui migranti una risposta strutturale"

di Riccardo Bruni

"La storia siamo noi". Dopo aver rassicurato sulle condizioni di Papa Francesco "che tra qualche giorno sarà dimesso", a margine dell’incontro ‘Un tempo complesso per l’Italia e la Chiesa. Tra migranti e guerra in ucraina’, nell’aula Cardini del Polo Mattioli, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, ha scelto di partire da una citazione di un altro Francesco, e alle parole prese in prestito dalla canzone di De Gregori ha aggiunto: "La storia è il piccolo e il grande. Sbagliamo se ci sentiamo solo spettatori".

Ospite del dipartimento di Scienze politiche e internazionali, insieme a un altro cardinale, Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, per una lezione aperta del corso di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, curata dal professor Massimo Bianchi, Zuppi ha fatto ricorso al più laico dei registri per toccare un argomento che oggi come non mai ha bisogno di razionalità e lucidità di pensiero.

E per farlo si è affidato alle parole che il presidente Kennedy pronunciò alle Nazioni Unite: "L’umanità deve porre fine alla guerra, oppure la guerra porrà fine all’umanità". E ancora: "La guerra non doveva sorprenderci, perché c’era dal 2014. Ma se pensiamo che non ci riguarda, non ce ne accorgiamo". Risuona quell’ ‘I care’ che è la contrapposizione più netta al pensiero individualista che la Chiesa di oggi vuole scardinare: "Se c’è un futuro, come abbiamo detto durante la pandemia, è soltanto insieme". E infine il riferimento al testo più laico di tutti, la Costituzione repubblicana, che secondo Zuppi è "ancora un indirizzo fondamentale per quanto riguarda temi come l’uguaglianza".

"In un momento in cui le disuguaglianze sono aumentate – ha detto il cardinale – la Costituzione ci richiama tutti, perché tutti dobbiamo sentire che questo crea un problema". Sulla questione dei migranti si è soffermato invece il cardinale Lojudice". E a chi gli ha chiesto se le condizioni di salute del Papa avessero in qualche modo acuito le frizioni interne alla Chiesa tra progressisti e conservatori ha risposto: "Casomai la malattia del Papa rafforza la comunione intorno a colui che la serve e la presiede e che è il Papa".

"L’attenzione al tema della migrazione – ha detto – non è una fissazione di Francesco, ma un appello evangelico. Le migrazioni fanno da sempre parte della storia dell’uomo. Le popolazioni si spostano. E non puoi fermare uno tsunami mettendo le mani davanti, perché ti travolge".

Sul modo in cui troppo spesso i singoli paesi hanno cercato di affrontare l’argomento, il cardinale non ha risparmiato critiche: "Le norme possono fare ben poco, ma hanno un grande impatto sulla qualità della vita di chi migra. Bambini, soprattutto. Persone che fuggono da guerre, squilibri economici, persecuzioni, cambiamenti climatici. È un errore pensare che queste persone vengano tutte in Italia. È una questione che riguarda tutto il mondo. E la risposta deve essere strutturale. Non basta commuoversi di fronte a una tragedia, come quella di Cutro, dobbiamo superare questo approccio emergenziale".

Una concretezza sorprendente nelle parole del cardinale, che delinea perfettamente il perimetro in cui Stato e Chiesa possono trovare terreno comune e dialogare. Cercando magari soluzioni complesse, come il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, aveva chiesto introducendo gli ospiti: "La complessità è difficile da comprendere e gestire. Trovare soluzioni semplici a problemi complessi non è solo impossibile ma anche pericoloso. L’università è il luogo ideale per cercare soluzioni difficili". All’incontro hanno partecipato anche don Vittorio Giglio e il professor Giovanni Minnucci, in rappresentanza del dipartimento.