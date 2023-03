Paolini e le sfide dell’Agenda 2030 "Le rendo vive sul palco con l’ironia"

Ai Rinnovati arriva Marco Paolini con ‘Sani!’. Un racconto che diventa canzone, intrecciando storie personali ai grandi temi dell’attualità. In scena oggi e domani alle 21, domenica alle 17. E domani alle 18, l’incontro con il pubblico alla caffetteria del foyer (ingresso da via di Salicotto). "È un racconto fatto di storie – anticipa Paolini –, una specie di ballata dove la musica accompagna le narrazione e il testo delle storie continua nelle canzoni. Un’occasione per raccontare una serie di crisi, momenti di svolta, di cambiamento, che a volte vengono compresi e a volte ignorati, ma cambiano ugualmente le traiettorie. Direi che l’argomento di fondo è quello che stiamo vivendo in termini di riscaldamento globale, cambiamento climatico, crisi epocale del modello di sviluppo. Ma siccome sono cose che già sappiamo, ecco che per renderle vive serve il racconto, l’autobiografia, la chiave dell’ironia che ci consente di intavolare certi argomenti".

La narrazione prosegue fino al lockdown del 2020. Pensavamo che una volta superato quel momento sarebbe tornato tutto come prima. Sbagliavamo?

"Chiunque abbia subito il trauma di un terremoto potrebbe rispondere che quella data ha segnato la sua vita. In generale ognuno di noi si ricorda momenti che sono svolte, cambiamenti. Ma le crisi impongono una scelta tra due strade e nessuna delle due è quella di prima. Quella di prima è finita al bivio. Spesso davanti al dolore di chi subisce un trauma si promette incautamente di restituire la vita di prima, ma questo non è possibile. La vita di prima è cambiata in qualcos’altro. Una crisi a dimensione planetarie come la pandemia diventa per forza una specie di punto di svolta. Come la guerra, tanto che il periodo che la segue lo chiamiamo ‘dopoguerra’".

Sul palco c’è un castello di carte, cosa rappresenta?

"Non lo dico mai. Il gioco sta in questo, perché ognuno ci vede quello che vuole. Posso solo dire che il tutto appare piuttosto fragile, e sicuramente minaccioso".

E il rapporto con la musica?

"Insieme a me ci sono Lorenzo Monguzzi e Saba Anglana. Sono i miei compagni da molto tempo perché sono i grado di costruire con me il tessuto della musica, che serve a rendere più lieve il percorso che stiamo facendo. Quelli di cui trattiamo sono temi difficili, ma se sotto c’è la musica e alcune di queste parole diventano canzoni, allora certe parole restano in testa. E la musica fa sognare il teatro". Riccardo Bruni