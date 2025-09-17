Paola, giovane talento del calcio. Da San Gimignano alla Nazionale

Una ’bambina’, Paola Taddei, 17 anni, che è nata e cresciuta dentro le mura non a giocare con le bambole, come fanno tutte le bambine a quella età, ma a calcio. Paola giocava a tirare pallonate con i maschi con la maglia neroverde al campetto di Belvedere e al Santa Lucia. Ha cominciato così, con il calcio giocato da difensore di spinta e, strada facendo, in neroverde con la oramai storica ’Florentia San Gimignano’, fino al fallimento della società.

Dal Santa Lucia, all’Arezzo. E da quest’anno al Milan e alla convocazione da centrocampista di spinta in Nazionale nella selezione Under 19. Un bel salto di qualità. Come è stato per un altro giovanissimo calciatore delle torri: Mattia Tavanti, 19 anni, difensore centrale, che da promettente talento neroverde, è salito fra i giovani della Fiorentina e da qualche anno è fra i promettenti giovani difensori dell’Atalanta di Bergamo.

Mattia e Paola. Parità di genere fra i calciatori emergenti del nuovo secolo. Tanto per fare un passo indietro e ricordare alcune pagine di storia di personaggi del calcio a San Gimignano dopo Zazzeri alla Sampdoria, Uliano Vettori ad Ancona in nella serie C di una volta e nelle giovanili nazionali, oltre a popolare tecnico e osservatore della Federazione calcio Artemio Franchi e Antonio Bruni, che dal Sangi passò al Poggibonsi e alla Juventus e al Varese, tanto per fare qualche nome del passato secolo. Che sicuramente guardano da lassù Paola e Mattia.

Dopo tre anni con le amaranto di Arezzo, la centrocampista di spinta aveva colpito gli occhi degli osservatori della Juventus, ma l’Arezzo ha tentennato e quindi si è fatto avanti il Milan di Zago. Paola quindi ha preso il treno "Freccia rossa" per il Milan nelle Under 19 nel campionato Primavera e si allena con la prima squadra Women con due amichevoli internazionali in Svizzera contro lo Zurigo e contro i Rangers, dove ha messo a segno la sua prima rete in maglia rossonera con il Milan nei minuti finali della partita.

Mamma Laura e babbo Stefano osservano i successi della figlia in silenzio, ma con orgoglio. E così è arrivata la convocazione nella Nazionale femminile under 19 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in preparazione alle qualificazioni del Campionato europeo che si terrà in Italia dal 26 ottobre al 2 dicembre. Bella soddisfazione. lli