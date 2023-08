Pannocchieschi d’Elci, capitano dalle cinque vittorie

E’ il momento dell’Oca e allora torniamo al Capitano Emanuello Pannocchieschi d’Elci che segna la vita non solo del proprio rione, ma anche di una comunità che ha fra i suoi valori anche la felice continuità. Pannocchieschi fu capitano dell’Oca per molti anni, cominciando per la carriera del 4 luglio 1897 e terminando il suo mandato il 16 agosto 1914, all’interruzione per il primo conflitto bellico. Con le sue cinque vittorie ha un primato che ancora guarda i suoi ’colleghi’ dall’alto, ma le cronache vanno oltre, riportandoci lo stile e le capacità di un nobile che amava il suo rione e soprattutto la sua gente. Se poi andiamo ad esaminare i successi di Fontebranda hanno una cadenza impressionante, come se ci fosse una sorta di scadenza su cui il Pannocchieschi sapeva intervenire, con una particolare attenzione per il grande Picino. Ma arrivando primo anche con altri nomi, dal Montechiari a Zaraballe, perché il gioco delle monte non l’abbiamo certo inventato oggi, ma è iniziato professionalmente proprio con l’ultima parte del XIX secolo. Il 17 agosto 1909 vince il suo ultimo Palio con Farfalla e Zaraballe, mettendo nel suo immenso albo d’oro anche il divertimento di una corsa a sorpresa. Insomma, non si è fatto mancare davvero nulla.